Chrome: c'è un nuovo tool per gestire la privacy

Al fine di cercare di tutelare il più possibile i suoi utenti, mettendoli in guardia da eventuali rischi e aumentando il loro grado di consapevolezza quando si parla di sicurezza online, Google ha fatto sapere che entro breve provvederà ad implementare su Chrome un nuovo tool denominato Privacy Guide.

Chrome: arriva Privacy Guide, ecco a cosa serve

Si tratta di una sorta di tour della privacy del browser. Più precisamente, Privacy Guide va a mostrare un’interfaccia che guiderà gli utenti attraverso una serie di passaggi, illustrando vantaggi e svantaggi del disabilitare o abilitare specifiche funzioni, mostrando suggerimenti e dettagli da considerare per proteggere la propria privacy e la sicurezza in Rete.

La funzionalità in questione è stata sviluppata presso il GSEC (Google Safety Engineering Center) e si tratta di una soluzione progettata per essere espansa nel corso del tempo. Inizialmente saranno affrontati argomenti quali cookie, sincronizzazione della cronologia, navigazione sicura e tutte le funzioni di raccolta automatica dei dati diagnostici per il miglioramento di Chrome e della navigazione.

La distribuzione di Privacy Guide avverrà sulla versione di Chrome per computer nelle prossime settimane, in maniera graduale (quindi potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti nello stesso momento) e senza particolari limitazioni geografiche, ma per poterne usufruirne sarà indispensabile aver aggiornato alla versione 100 di Chrome, che ha fatto capolino in versione stabile proprio durante gli ultimi giorni e che ha portato con sé un lungo elenco di bugfix, la correzione di decine di problemi legati alla sicurezza e alcune funzionalità inedite.