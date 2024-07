Chrome: chiusura automatica delle schede aperte su Android

Google è continuamente al lavoro per cercare di migliorare il più possibile Chrome, in special modo sul fronte mobile. A tal riguardo, in quel di Mountain View stanno mettendo a punto una nuova e interessante funzionalità per Android, denominata “Tab Declutter” che consente di mettere ordine tra le tante schede aperte nel browser con cui spesso ci si ritrova ad avere a che fare chiudendole senza richiedere alcun intervento da parte dell’utente.

Chrome: ecco la nuova funzione “Tab Declutter” per Android

La chiusura delle schede non è però arbitraria, ma avviene secondo un criterio ben preciso: le schede che sono rimaste inattive per una settimana vengono dapprima archiviate, per poi essere chiuse completamente dopo 60 giorni. In questo modo viene liberata la memoria e potenzialmente vengono migliorate le prestazioni del browser.

Non dovrebbe però mancare la possibilità, per gli utenti, di personalizzare il comportamento della funzione secondo personali esigenze, anche se al momento non risultano disponibili maggiori dettagli a tal riguardo.

Google starebbe inoltre prendendo in considerazione una funzione utile per cancellare i dati di navigazione dalle schede archiviate, dunque in via separata rispetto ai dai dati delle schede attive. Ciò significa che i file memorizzati nella cache e i cookie dalle schede attive rimarrebbero intatti, mentre i dati delle schede archiviate sarebbero cancellati. Ciò potrebbe offrire un controllo più granulare sulla gestione dei dati di navigazione all’interno delle impostazioni di Chrome.

Anche se i vantaggi specifici di questa funzione potrebbero non essere immediatamente evidenti, potrebbero diventarlo maggiormente una volta che “Tab Declutter” sarà ufficialmente rilasciato e integrato nell’uso quotidiano di Chrome mobile.