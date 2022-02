Chrome: arriva la funzione per condividere le password

Google intende puntare a migliorare il più possibile la gestione delle password in Chrome, su questo ormai ci sono ben pochi dubbi. Lo si deduce chiaramente dalla recente implementazione nella versione Canary 101 della funzione che consente di aggiungere note alle password e lo si intuisce ancor di più dall’individuazione di un’altra interessante feature che ne permette la condivisione diretta.

Chrome: ecco la funzione Invia password

Sempre nella versione Canary del browser è stata infatti scovata la funzione denominata Invia password, disponibile dopo aver fatto clic sul tasto Menu in corrispondenza delle credenziali d’interesse, nella sezione delle impostazioni del browser relativa, per l’appunto, alla gestione delle password.

Da notare che, sebbene disponibile, al momento la funzionalità non sembra però essere effettivamente funzionante. Infatti, selezionando la voce per procedere con l’invio delle password poi non viene proposta nessun’altra azione.

Presumibilmente, se e quando verrà implementata in maniera stabile, la feature permetterà agli utenti di condividere direttamente le password con altri, sempre ovviamente sfruttando la crittografia, considerando che già oggi Chrome offre la funzione per copiare le password nella clipboard del dispositivo usato nella medesima formula e che consente comunque di condividere il dato di riferimento, sebbene dovendo andare ad attuare degli eventuali ulteriori passaggi.

Ad ogni modo, va tenuto conto del fatto che non è da dare per certo che la funzione per condividere le password venga effettivamente implementata nella versione stabile di Chrome. Tutto dipenderà da se e come gli utenti reagiranno alla cosa e soprattutto da se la funzionalità sarà effettivamente in grado di soddisfare gli standard o meno.