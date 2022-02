Chrome potrebbe far aggiungere note alle password

Esistono numerosi gestori di password, questo è vero, ma molto spesso per comodità di sceglie di salvare le proprie credenziali di login direttamente nel browser, sfruttando le funzioni ad hoc offerte dalla maggior parte di essi. Chrome ne integra uno ottimo, ma con i futuri aggiornamenti del browser potrebbe diventarlo ancora di più, permettendo altresì di aggiungere le note.

Chrome Canary 101 permette di aggiungere note alle password salvate

Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Google starebbe implementando la possibilità di aggiungere delle note alle password salvate nel navigatore, sia per quel che concerne le credenziali già memorizzate che per quelle ancora da inserire.

La funzione è stata individuata in Chrome Canary 101, nella schermata delle impostazioni del browser per aggiungere e modificare le password, dove compare un nuovo campo denominato “Nota”, in cui è possibile inserire praticamente qualsiasi informazione ritenuta opportuna, come l’ultima data di modifica della password, per quando è impostata la scadenza automatica ecc.

Se tutto filerà per il verso giusto, la nuova feature verrà introdotta prossimamente nella versione stabile di Chrome, ma per il momento non è ancora disponibile. Per far sì che ciò avvenga, è indispensabile che Google compia tutta una serie di test rigorosi, volti ad assicurare che vengano attuate le migliori pratiche in fatto di sicurezza informatica, considerando che si tratta di informazioni sensibili.

Al momento, non è chiaro se la nuova funzione verrà eventualmente implementata anche in Microsoft Edge, che è a sua volta basato su Chromium, ma data la sua natura è molto probabile che ciò accada.