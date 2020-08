Chrome: controllo password in arrivo su Android

La versione per Android di Google Chrome integrerà presto il potente strumento “Password Checkup”, che verificherà in tempo reale se una password è sicura oppure troppo semplice o – addirittura – compromessa. Per il momento, la novità è stata integrata nella versione Canary dell’applicazione, ovvero quella che permette di avere accesso anticipato, testandole, a nuove funzionalità.

Chrome per Android: password più sicure

L’utile feature consente di avere il pieno controllo sulle password memorizzate nel portachiavi del nostro account Google: averla a disposizione anche su smartphone e tablet è certamente un’interessante opportunità. In ogni momento, sarà possibile eseguire delle scansioni manuali, che verranno completate in tempo reale.

Lo strumento “Password Checkup” è stato inizialmente reso disponibile, su Chrome in versione desktop, attraverso un’estensione. Alla fine dello scorso anno è invece stata integrato all’interno del software, rendendo di fatto inutile l’utilizzo dell’estensione, che infatti da fine agosto sarà ritirata.

Adesso sembra però giunto il momento di rilasciare la funzionalità anche sui dispositivi mobili con a bordo il sistema operativo Android. Finito il periodo di test, crediamo che non passerà molto prima che l’implementazione dello strumento di controllo password sia pronto anche una delle prossime release stabili di Google Chrome per Android: si pensa possa essere la 86.