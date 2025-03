Chrome: edge to edge su dispositivi Android

Su Chrome per Android è in dirittura d’arrivo un’importante novità. A partire dalla versione 135, infatti, il browser di Google inizierà a sfruttare completamente lo schermo dei dispositivi, estendendo la visualizzazione dei contenuti fino ai bordi del display, compresa l’area occupata dalla barra di navigazione gestuale.

Chrome: modalità edge to edge in arrivo su Android

La funzionalità, nota come modalità edge-to-edge, rappresenta un cambiamento estremamente importante nel modo in cui il browser del colosso di Mountain View visualizza le pagine Web. Fino alla versione 134 di Chrome, infatti, veniva lasciato uno spazio inutilizzato nella parte inferiore dello schermo, mentre a partire dalla versione 135 il navigatore sfrutterà l’intera altezza del display, mostrando le pagine Web anche dietro la barra di navigazione gestuale di Android.

Per semplificare la navigazione e migliorare l’usabilità, Google ha introdotto una barra inferiore, chiamata chin, che scompare in automatico durante lo scorrimento delle pagine. Grazie ad essa, è possibile accedere rapidamente alle funzioni del browser quando necessario, senza però intaccare lo spazio visivo durante la lettura dei contenuti.

Da tenere presente che la modifica è attualmente in fase di implementazione tramite una variazione del browser, pertanto alcuni utenti potrebbero notare il cambiamento anche prima del rilascio ufficiale di Chrome 135. Inoltre, almeno inizialmente, la novità sarà disponibile solo per i dispositivi con schermi di piccole dimensioni, mentre quelli con display più grandi continueranno a utilizzare il layout tradizionale in attesa di un aggiornamento futuro.

Oltre a ciò, Google ha precisato che gli sviluppatori Web non dovranno apportare modifiche specifiche ai loro siti per adattarsi al nuovo layout, ameno non nella maggior parte dei casi.