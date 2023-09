Chrome festeggia 15 anni con un nuovo design

Chrome festeggia il suo 15esimo compleanno con un nuovo look. Google ha annunciato un restyling estetico per la versione desktop che sarà disponibile entro le prossime settimane. L’azienda di Mountain View ha inoltre aggiornato l’interfaccia del Chrome Web Store e migliorato la ricerca. Novità infine per la tecnologia Safe Browsing.

Chrome cambia look e offre nuove funzionalità

La prima beta pubblica di Chrome è stata rilasciata il 2 settembre 2008 (la versione stabile è arrivata circa tre mesi dopo). Google sottolinea che l’obiettivo è rimasto invariato da 15 anni, ovvero sviluppare un browser veloce, affidabile e sicuro. Per celebrare il 15esimo compleanno è previsto un nuovo look per la versione desktop.

Il restyling è basato sul linguaggio di design Material You. Gli utenti noteranno nuove icone più leggibili e nuove palette di colori. Cliccando sul pulsante “Customize Chrome” (Personalizza Chrome) in basso a destra si apre un pannello laterale che permette di scegliere tema, colori e modalità chiara o scura.

È possibile scegliere temi e colori differenti per diversi profili, ad esempio per distinguere facilmente il profilo personale da quello lavorativo. Google ha inoltre aggiornato il menu (accessibile cliccando sui tre puntini in alto a destra) per velocizzare l’accesso alle varie funzionalità.

Il design Material You verrà applicato anche al Chrome Web Store. L’interfaccia è più moderna e sono state aggiunte nuove categorie di estensioni, come quelle basate sull’intelligenza artificiale. Le estensioni verranno controllate tramite Safety Check per individuare quelle che violano le regole o nascondono malware. Il nuovo store è accessibile in anteprima a questo link.

Nel menu è presente inoltre l’opzione “Search this page with Google” che consente di effettuare ricerche correlate nel pannello laterale. Negli Stati Uniti è accessibile in test la nuova esperienza di ricerca basata sull’intelligenza artificiale generativa.

L’ultima novità riguarda Safe Browsing. La tecnologia rileva e blocca i siti infetti presenti in un elenco che viene aggiornato ogni 30-60 minuti. Spesso i domini usati per il phishing durano meno di 10 minuti, quindi nelle prossime settimane verrà rilasciato un aggiornamento per Safe Browsing che permetterà di bloccare i siti in tempo reale.