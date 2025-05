Chrome: inserimento automatico dei codici OTP su Android

Chrome per Android si appresta ad accogliere una nuova funzione in grado di semplificare di gran lunga l’esperienza d’uso del navigatore e di evitare contrattempi. A breve, infatti, verrà introdotta la possibilità di automatizzare l’immissione dei codici di verifica (OTP) ricevuti via SMS.

Chrome: immissione automatica dei codici OTP su Android

Ad oggi, quando si accede a siti Web tramite Chrome che richiedono questo passaggio aggiuntivo per l’autenticazione occorre digitare manualmente il codice ricevuto tramite messaggio di testo, mentre con la nuova funzione sarà direttamente il browser di casa Google a fare tutto, evitando all’utente la scocciatura di dover accedere al centro notifiche o all’app per gli SMS, prendere nota del codice ottenuto e immetterlo poi manualmente.

A diffondere la notizia è stato l’utente Leopeva64 su Reddit, secondo cui, appunto, Chrome sta lavorando a questa integrazione, che attualmente è in fase di sviluppo. Non è quindi ancora disponibile su larga scala e non è dato sapere quando, di preciso, lo sarà, ma salvo il verificarsi di problemi non dovrebbe essere necessario attendere ancor molto a lungo, come di consueto in queste circostanze.

Da tenere presente che la funzionalità di riempimento automatico è disponibile già parecchio all’interno delle app per Android, ma sino ad ora era ancora stata estesa a Chrome.

Occorre tuttavia ricordare che l’autenticazione a due fattori basata su SMS non è il metodo più sicuro disponibile. In sua sostituzione si raccomandano spesso alternative come le app di autenticazione, che sono meno vulnerabili ad attacchi come il SIM swapping.