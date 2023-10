Chrome lancia la funzione “Organizzazione delle schede”

Per rendere più piacevole l’esperienza dell’utente, il team di Chrome sta creando la funzione “Organizzazione delle schede”, che si troverà nell’angolo superiore sinistro del browser, vicino alla funzione di ricerca a schede. Questa nuova funzione permetterà di gestire meglio le schede aperte, integrandosi con la funzione dei gruppi di schede.

La funzione “Organizzazione delle schede” consentirà di automatizzare la gestione delle schede aperte, distribuendole in modo intelligente tra diversi gruppi e finestre. Inoltre, questa funzione offrirà la possibilità di creare facilmente un gruppo di schede, classificandole in base a criteri sistematici.

Come promemoria, i gruppi di schede in Chrome sono una funzionalità che permette di organizzare le schede aperte in modo più ordinato e pratico. È possibile creare dei gruppi di schede con nomi e colori personalizzati, in base ai propri interessi, progetti o attività, in modo da renderle facilmente riconoscibili. In questo modo, si può mantenere il browser ordinato e trovare facilmente ciò che si cerca. I gruppi di schede si possono anche spostare, chiuderli o riaprirli con un semplice clic.

Per creare un gruppo di schede, si procede in questo modo:

Fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda aperta.

Fare clic su Aggiungi scheda a un nuovo gruppo.

Scegliere un nome e un colore per il gruppo.

Ripetere lo stesso procedimento per aggiungere altre schede al gruppo, oppure trascinare le schede nel gruppo.

Per modificare un gruppo di schede:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul cerchio colorato che rappresenta il gruppo.

Cambiare il nome o il colore del gruppo.

Spostare il gruppo in una nuova finestra del browser.

Comprimere o espandere il gruppo per mostrare solo il nome o tutte le schede.

Rimuovere una scheda dal gruppo o chiudere il gruppo.

Con l’introduzione dell’organizzazione delle schede, Chrome si prepara a offrire ai suoi utenti uno spazio di navigazione migliorato, in cui le schede sono organizzate come i documenti in cartelle colorate sul desktop.