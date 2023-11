Chrome, ecco il nuovo design: e se non mi piace?

Come anticipato a inizio settembre, per festeggiare i primi 15 anni del browser, Google sta introducendo sulle piattaforme desktop un nuovo design per Chrome. Si tratta di un restyling dell’interfaccia basato sul linguaggio Material You, il cui obiettivo è quello di migliorare la visibilità di elementi come le icone, le schede e la barra degli strumenti. Vediamo cosa cambia e come tornare eventualmente a quello precedente.

Il nuovo design di Chrome è in distribuzione

Fin dalla sua comparsa nelle versioni di anteprima, durante la fase di test, il restyling ha infatti ricevuto pareri contrastanti. Non tutti lo hanno gradito, c’è chi preferisce quello a cui era abituato. A caratterizzarlo sono in primis gli angoli arrotondati, implementati pressoché ovunque, dai menu contestuali alle singole voci nelle impostazioni.

C’è anche una nuova funzionalità che indica il quantitativo di memoria utilizzata da ogni scheda aperta, consultabile semplicemente posizionando sopra di essa il cursore del mouse.

Il design rivisitato del browser è in fase di distribuzione su computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux, introdotto dal passaggio alla versione 119. Per forzare l’aggiornamento è sufficiente aprire il menu principale, posizionarsi sulla voce Guida e poi selezionare Informazioni su Google Chrome . Al termine dell’installazione è necessario eseguire un riavvio.

Restyling anche per Chrome Web Store, la piattaforma da cui scaricare le estensioni, sempre in linea con i concetti del Material You.

Come tornare al vecchio design

E se il nuovo design non mi piace? In questo caso, è possibile disattivarlo e tornare a quello precedente. La procedura da seguire è molto semplice, eccola.