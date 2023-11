Chrome aiuta a trovare i prodotti più convenienti e i codici sconto

Mentre Edge spesso si mette al passo con Chrome, a volte succede anche il contrario. Big G, infatti, ha avuto il buon senso di seguire l’esempio del suo concorrente, e il momento non potrebbe essere migliore: l’avvicinarsi delle festività natalizie. Da oggi il browser introduce una serie di nuove funzionalità, ispirate da quelle già offerte da Microsoft Edge, che aiuteranno gli utenti a risparmiare sugli acquisti online.

In un post sul blog, Google ha presentato tutte le ultime novità dedicate allo shopping online. Alcune di queste funzionalità sono disponibili per tutti gli utenti, anche se usano il computer di qualcun altro. Per esempio, la nuova interfaccia che compare nel motore di ricerca quando si digita “shop deals”. Il motore di ricerca mostra una selezione di prodotti, suddivisi in varie categorie come abbigliamento, elettronica e giocattoli, che hanno tutti un punto in comune: sono venduti a prezzi vantaggiosi.

Come risparmiare online con le nuove funzioni di Chrome

Si tenga presente che, trattandosi di Google, questa funzione si basa sui dati personali e sulla cronologia di navigazione degli utenti per suggerire i prodotti che potrebbero interessare. Questo però non vale per la funzione che permette di controllare l’andamento del prezzo di un articolo nel corso del tempo. Questi dati appaiono in un menu laterale di Chrome quando si effettua una ricerca sull’argomento, mostrando i periodi dell’anno in cui il prezzo è più conveniente.

Inoltre, il browser metterà in evidenza tutte le promozioni disponibili per il prodotto desiderato che ha trovato. In questo modo, gli utenti possono confrontare i prezzi tra i diversi siti e scegliere quello che offre il maggior risparmio. Se non ci sono promozioni attive, Chrome sfodera la sua arma segreta: un nuovo pulsante accanto alla barra degli indirizzi, che rileva i codici sconto applicabili sul sito visitato. Quest’ultima funzionalità è molto interessante e non serve installare alcuna estensione di terze parti.