Chrome OS, grande crescita durante la pandemia

Sia Microsoft che Apple hanno tentato la propria strada per creare un ponte efficace tra desktop e mobile per meglio esprimere le proprie rispettive potenzialità, ma è Google ad aver trovato la strada alternativa più efficace ed originale. Mentre Microsoft tenta la via delle app per tornare sul mobile e mentre Apple tenta la via dei sistemi operativi dedicati per aprire il proprio marketplace ad ogni device, Google ha sfruttato al meglio i mesi della pandemia per cavalcare l'onda di Chrome OS.

Chrome OS: sempre più device, sempre più app

Il risultato è fotografato in una crescita senza pari per il sistema operativo che Mountain View ha progettato per ampliare il raggio d'azione delle app sviluppate per Android. L'obiettivo era chiaro: maggiore è il campo di applicazione, maggiore sarà il mercato potenziale per gli sviluppatori. La pandemia è servita per mettere in luce le migliori qualità di Chrome OS: efficienza a basso costo, con device che hanno ormai specifiche di livello e che possono offrire un'esperienza alternativa a Windows e iOS a prezzo inferiore. Il ciclo virtuoso si è innestato rapidamente, riversando effetti positivi tanto sui produttori di device quanto sugli sviluppatori di app: per ambo i fronti l'annata è stata favorevole e questo non può che aumentare il valore dell'ecosistema complessivo in favore di tutti gli attori coinvolti.

Nel giro di un solo anno il numero di utenti che utilizzano app Android sui Chromebook è aumentato del 50% e in generale l'uso di Chrome OS a metà 2021 contava un aumento del 92% rispetto all'anno precedente. La DaD è stata il motore principale e l'esigenza di una rapida digitalizzazione nelle famiglie ha facilmente incoraggiato questo tipo di traslazione verso il mondo Google. Molti i miglioramenti apportati nel frattempo al sistema operativo, ma con ogni probabilità sono soltanto segnali di un ciclo destinato ad accelerare: i segnali giunti dal periodo pandemico hanno dato nuova linfa a Chrome OS e nuovo mercato a produttori e sviluppatori che hanno creduto in questo ecosistema software.