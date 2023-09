ChromeOS migliorerà il ridimensionamento delle finestre

Da sempre i Chromebook hanno offerto funzioni di divisione delle finestre. Inizialmente, queste funzioni erano semplici, ma il loro utilizzo era parte integrante dell’esperienza di ChromeOS. Fin dall’inizio, i Chromebook erano tra i pochi dispositivi che consentivano agli utenti di trascinare una finestra su un lato dello schermo e di dividerla automaticamente a metà.

Inoltre, offre uno strumento per ridimensionare entrambe le finestre contemporaneamente, consentendo agli utenti di passare il mouse tra le finestre divise. Gli utenti hanno sempre apprezzato molto questa funzione.

Un nuovo modo di dividere le finestre

Recentemente, ChromeOS ha introdotto ulteriori opzioni per consentire agli utenti di organizzare le finestre. Ora è possibile selezionare diverse modalità di sovrapposizione delle finestre, come la suddivisione 1/3 – 2/3, 1/2 – 1/2, la visualizzazione a schermo intero e la nuova modalità finestra fluttuante (sempre in alto). Tuttavia, è importante notare che queste opzioni si applicano all’intero schermo e non consentono la suddivisione o il ridimensionamento delle finestre in modo indipendente all’interno dello stesso display.

Ma cosa succede se si ha uno schermo più grande con una risoluzione più elevata e non si desidera che un paio di finestre ridimensionate occupino l’intero display? E se invece si desidera semplicemente affiancare le finestre senza occupare l’intera superficie dello schermo? Recentemente, Chrome Unboxed ha scoperto una nuova funzione di suddivisione delle finestre che sembra fare esattamente questo.

Con l’introduzione di questa nuova funzione, attualmente disponibile nel canale Canary di ChromeOS utilizzando il flag #cros-labs-window-splitting, è possibile trascinare una finestra sopra un’altra e, a seconda di dove viene posizionata, verrà visualizzata un’opzione per dividere lo spazio complessivo tra le due finestre.

Se la finestra viene posizionata nella parte superiore, le due finestre verranno sovrapposte dall’alto verso il basso, mantenendo l’area complessiva della finestra originale nella parte inferiore. Passando il mouse su uno dei lati, le finestre verranno raggruppate affiancate, rimanendo all’interno dei limiti della finestra originale.

Il pratico strumento di ridimensionamento continua a funzionare quando si passa il mouse sul bordo tra le due finestre. Come sempre, la funzione di ancoraggio delle finestre aiuta a ri-allineare le finestre nel caso in cui una venga spostata. In generale, questa nuova opzione sembra essere pensata principalmente per allineare rapidamente alcune finestre su una parte dello schermo senza dover occupare l’intero display.

Come usare la nuova funzione di allineamento delle finestre

Poiché la funzione è ancora in fase di sviluppo, potrebbero essere introdotte ulteriori funzionalità. Tuttavia, già ora offre agli utenti la possibilità di allineare facilmente fino a quattro finestre su uno schermo più grande. Come mostrato nel video qui sotto, è possibile utilizzare lo strumento di divisione delle finestre esistente per creare una divisione 1/2 – 1/2 e quindi trascinare le altre due finestre nella parte inferiore della divisione.

Questa funzione potrebbe avere altri usi in futuro, ma già ora lo strumento di divisione delle finestre è molto utile in vari modi e sarà disponibile presto nella versione stabile di ChromeOS.