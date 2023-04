Chrome: più veloce che mai su macOS e Android

Forse non tutti gli utenti ci hanno già fatto caso, ma Chrome su macOS e Android è diventato più veloce che mai. Non è solo un modo di dire, ma un fatto concreto, dimostrato anche e soprattutto dall’ultimo benchmark eseguito con Speedometer 2.1 di cui Google ha da poco condiviso e commentato i risultati.

Chrome: più veloce del 10% su Mac e del 30% sui dispositivi Android

A rendere nota la cosa è stata la stessa azienda di big G, la quale nelle scorse ora ha condiviso un aggiornamento sul blog di Chromium con cui ha spiegato che nel suo browser sono state integrate delle novità sotto il cofano, come si suol dire, che hanno permesso di migliorare la velocità e l’efficienza di Chrome, con un incremento del 10% su Mac e del 30% sui dispositivi Android.

Scendendo più nei dettagli, nella versione 113 di Chrome per desktop sono state implementate varie modifiche, tra cui l’analisi HTML migliorata, opzioni ottimizzate che riguardano le funzioni JS “Object.prototype.toString” e “Array.prototype.join” e altri miglioramenti mirati in InterpolableColor di CSS. In questo modo, i punteggi di Chrome nel benchmark sono migliorati sempre di più e infatti si è passati dal punteggio di 339 della versione 109 del navigatore a quello di 390 ottenuto con la build 113.

Ricordiamo che l’ultima relase pubblica del browser porta in dote pure WebGPU, la nuova API che permette a Chrome di sfruttare maggiormente le risorse della scheda grafica del dispositivo in uso, consentendo agli sviluppatori di ottenere il medesimo livello di grafica, ma adoperando una minore quantità di codice.