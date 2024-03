Chrome: il rendering del testo migliorerà grazie a Microsoft

Circa tre anni fa, Microsoft ha migliorato il rendering del testo all’interno del proprio browser Edge, implementando su Windows il supporto alla tecnologia ClearType Text Tuner. Ora, il gruppo di Redmond ha intenzione di fare altrettanto su Chrome, tendendo una mano a Google che si occupa direttamente di portare avanti il progetto.

Microsoft vuol migliorare il rendering del testo su Chrome

A renderlo noto è una pagina del portale Chrome Status Update che fa riferimento a una funzionalità chiamata proprio Integrazione di Windows ClearType Text Tuner . L’obiettivo è quello di andare incontro a un’esigenza manifestata a lungo dagli utenti. Il problema, stando a quanto descritto, è legato alle limitazioni del sistema Skia attualmente utilizzato da Chromium, che renderebbero impossibile personalizzarne il comportamento nei software di navigazione, portando a una visualizzazione talvolta non ottimale di alcuni caratteri, in particolare quelli delle lingue cinese, giapponese e coreano che fanno uso dei sinogrammi.

Per rendersi conto della differenza, oggi, è sufficiente mettere una a fianco all’altra le schermate di Chrome e quelle di Edge o di Firefox.

La soluzione, stando a quanto proposto dal gruppo di Redmond, consisterebbe nel rendere Skia in grado di adottare alcuni degli accorgimenti impiegati da ClearType Text Tuner. Non dovrebbe trascorrere molto prima di vedere in azione la nuova funzionalità, introdotta già con l’arrivo della versione 124 di Chromium.

Gli utenti di Edge possono fon da subito mettere alla prova la tecnologia studiata da Microsoft aprendo il browser, digitando edge://flags nella barra dell’indirizzo e attivando il flag sperimentale “Enhance text contrast” (come visualizzato nello screenshot qui sotto), eseguendo poi un riavvio del software.