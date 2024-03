Google Chrome 123 introduce due nuove pratiche funzionalità

La nuova versione di Google Chrome, la 123, è finalmente disponibile come release stabile. Questo aggiornamento non solo risolve ben 12 vulnerabilità, ma introduce anche una serie di interessanti funzionalità pensate per semplificare la vita degli utenti.

Ritrovare facilmente le schede aperte di recente

Capita spesso di utilizzare Google Chrome su diversi dispositivi, passando dal PC allo smartphone e viceversa. Grazie all’aggiornamento 123, sarà finalmente possibile riprendere la navigazione esattamente dal punto in cui la si era lasciata. Aprendo una nuova scheda, si potrà premere il pulsante “Schede recenti” per visualizzare le schede precedentemente aperte su un altro dispositivo.

Questa funzione, particolarmente utile per continuare rapidamente le ricerche iniziate altrove, richiede però che l’account Google sia collegato a tutti i dispositivi in uso. L’opzione sarà introdotta gradualmente nei prossimi giorni, ma per i più impazienti è già possibile attivarla attraverso la funzione sperimentale “NTP Cross Device Tab Resumption Module“.

Un lettore multimediale rinnovato

Chrome 123 porta con sé anche un lettore multimediale completamente rinnovato, posizionato accanto al menu delle estensioni. L’interfaccia è stata ridisegnata per offrire un aspetto più moderno e una migliore qualità di riproduzione. La barra di avanzamento si adatta ora al contenuto riprodotto, con un’onda che si muove durante la riproduzione, mentre il pulsante cast trova posto accanto al pulsante picture-in-picture, che consente di riprodurre un video in una piccola finestra separata.

Come aggiornare a Chrome 123

L’aggiornamento dovrebbe avviarsi automaticamente, ma è possibile velocizzare leggermente il processo seguendo questi semplici passaggi:

Sulla versione desktop

Aprire il browser

Fare clic sui tre puntini e poi su “Guida” > “Informazioni su Google Chrome”

L’ultimo aggiornamento dovrebbe essere scaricato automaticamente

Riavviare il browser per confermare la procedura

Su Android

Aprire il Play Store, quindi toccare “Gestione applicazioni e dispositivo”

Trovare Chrome sotto “Aggiornamenti disponibili”

Fare clic su “Aggiorna”

Su iOS