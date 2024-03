Su Edge debutta Magnify Image per lo zoom delle immagini

Microsoft ha recentemente introdotto una nuova funzione nel suo browser Edge che migliora il modo in cui gli utenti possono ingrandire le immagini. Molti siti web limitano la larghezza dei contenuti, comprese le immagini, il che può portare a visualizzare immagini ad alta risoluzione in riquadri minuscoli, rendendo difficile apprezzarne i dettagli.

In passato, per ovviare al problema dello zoom limitato sulle immagini in una pagina web, gli utenti hanno adottato alcune soluzioni alternative: aprire l’immagine in una nuova scheda del browser e utilizzare lo zoom della scheda; oppure salvare l’immagine sul computer e visualizzarla con programmi locali come IrfanView o FastStone Image Viewer, che consentono uno zoom più spinto.

La funzione Magnify Image di Edge

La nuova funzione Magnify Image di Microsoft Edge offre un modo semplice per ingrandire le immagini senza dover utilizzare soluzioni alternative. Questa funzionalità visualizza l’immagine selezionata in sovrimpressione, libera da vincoli di larghezza, permettendo di ingrandirla a piacere.

Per attivarla basta fare click destro sull’immagine e selezionare Magnify Image dal menu contestuale, oppure dopo aver selezionato l’immagine con click sinistro, premere due volte il tasto Ctrl. Questa comoda feature è già integrata in tutte le versioni attuali di Edge.

Utilizzo e limitazioni della funzione di ingrandimento

Per ingrandire l’immagine, basta fare doppio clic su una parte qualsiasi di essa. È possibile utilizzare i controlli nell’angolo in basso a sinistra per ingrandire, ridurre o reimpostare il livello di zoom. Tuttavia, manca la possibilità di ridurre lo zoom con il mouse.

Un’altra limitazione è l’impossibilità di utilizzare la funzione di zoom all’infinito. Edge ripristina automaticamente il livello di zoom dopo alcuni ingrandimenti, indipendentemente dalla qualità dell’immagine. Un’opzione per regolare questi passaggi potrebbe migliorare ulteriormente la funzione.

Alternative a Manify Image di Edge

L’ingrandimento dell’immagine è una funzione utile che migliora lo zoom delle immagini in Microsoft Edge senza richiedere elaborazioni remote. Gli utenti di altri browser possono utilizzare estensioni come Zoom Image per Firefox o In Zoom per i browser basati su Chromium come Google Chrome.

Tuttavia, lo zoom diretto con il mouse rimane l’opzione di zoom preferita su Internet. Estensioni come In Zoom offrono questa possibilità, permettendo di ingrandire o ridurre le immagini semplicemente tenendo premuto il tasto Shift e utilizzando la rotella del mouse.