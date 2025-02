Chrome: ricerca tra le schede aperte su Android

Su Chrome per Android è in fase di implementazione un’interessante novità che di certo farà la gioia di molti utenti, in special modo di coloro che sono soliti tenere aperte tante schede in simultanea. Alla stessa maniera di com’è possibile fare già da tempo sulla versione desktop del celebre browser di casa Google, infatti, anche su quella per la piattaforma mobile del “robottino verde” è stata aggiunta la funzione che consente di cercare tra le proprie schede aperte.

Chrome: cercare tra le schede aperte è possibile anche su Android

Andando più in dettaglio, nella parte in alto della pagina in cui Chrome mostra le schede aperte, subito sotto al contatore delle schede aperte e alla nuova pagina con il riepilogo dei gruppi, compare ora il campo di ricerca “Cerca nelle schede”.

Premendo sul campo di ricerca in questione, Chrome passa automaticamente a una pagina dei risultati con qualche contenuto precaricato, con le schede più recenti e un collegamento rapido per aprirne una nuova. Da tenere presente che Chrome propone risultati non solo dalle schede aperte, ma anche dalla cronologia, dai preferiti e dal Web. La funzionalità è disponibile pure in incognito.

Da notare che la novità è fruibile tramite attivazione lato server, in quanto è stata resa disponibile senza il rilascio di una nuova versione di Chrome. Per poterne fruire, però, è indispensabile disporre dell’ultima versione del browser, ovvero la 133. Chi non ha ancora ricevuto la nuova funzione non deve far altro che attendere, in quanto verrà automaticamente aggiunta, ma eventualmente può provarne a forzarne l’integrazione chiudendo e riaprendo l’app.