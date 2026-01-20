Chrome: arrivano le schede verticali, come attivare la funzione

Su Chrome arriva una funzionalità che praticamente ogni altro browser decente offre già da anni: le schede verticali. Sì, quelle che consentono di mettere le tab in una barra laterale invece di ammassarle tutte in orizzontale fino a quando diventano talmente piccole che si vede solo una fila di favicon indistinguibili.

La funzione è ora disponibile in Chrome Beta, nascosta, ovviamente, nei flag sperimentali, ma almeno è arrivata. Solo con un decennio di ritardo rispetto a Edge, Vivaldi, Opera, Arc, ecc.

Chrome copia la concorrenza, arrivano finalmente le schede verticali

Chrome è il browser dominante sul mercato. Quote vicine al 70% a livello globale. Miliardi di utenti. Sviluppatori che ottimizzano i siti pensando prima a Chrome e poi a tutto il resto. Eppure, incredibilmente, Google non era mai riuscita a implementare le schede verticali, una funzione che altri browser offrono da almeno dieci anni.

Alcuni mesi fa erano partiti i primi test, poi silenzio totale. Nessuna notizia, nessun aggiornamento, ma l’ultima versione beta di Chrome include finalmente l’opzione per attivare le schede verticali. Non è ancora nella versione stabile, sia chiaro. Si deve installare Chrome Beta, andare nei flag sperimentali, attivare manualmente la funzione, e riavviare il browser.

Con le schede verticali, invece di avere tutte le tab ammassate in una striscia orizzontale sopra la pagina, è possibile organizzarle in una barra laterale a lato dello schermo. Di solito sul lato sinistro, ma alcuni browser lasciano scegliere.

È comodo quando si aprono molte schede contemporaneamente e poi si lasciano in stand-by, anche per giorni o settimane. Con le tab orizzontali, dopo la decima scheda non si riesce più a leggere i titoli. Diventano piccoli rettangoli anonimi, dove si vede solo la favicon del sito, e per trovare quella che serve si deve cliccare a caso sperando nella fortuna. Quando si usano le schede verticali invece, ogni tab occupa una riga intera nella sidebar. Si vede il titolo completo e si possono organizzare meglio.

Come attivare le schede verticali su Chrome?

La funzionalità è al momento riservata a Chrome Beta, la versione di test dove Google prova le novità prima di rilasciarle nella versione stabile. Ecco i passaggi per attivarla:

Scaricare e installare Chrome Beta: Non si può usare la versione normale di Chrome. Si deve scaricare Chrome Beta dal sito di Google. È un’app separata, quindi se si ha già Chrome installato non sostituisce quella, si avranno entrambe le versioni sul computer.

Aprire Chrome Beta e andare su “chrome://flags/#vertical-tabs”.

Una volta aperto Chrome Beta, digitare esattamente “chrome://flags/#vertical-tabs” nella barra degli indirizzi. Questo porta direttamente alla pagina dei flag sperimentali, con l’opzione per le schede verticali già evidenziata.

Attivare l’opzione Vertical tabs: Si troverà un menu a tendina accanto a “Vertical tabs”. Solitamente è su “Default”, che significa disattivato. Cliccare sul menu e selezionare “Enabled”. Fatto.

Riavviare Chrome per applicare le modifiche: Cliccare sul pulsante “Relaunch” che appare in basso. Il browser si chiude e si riapre automaticamente.

A questo punto, aprire un po’ di schede. Almeno tre o quattro, giusto per avere materiale su cui lavorare.

Attivare le schede verticali dal menu contestuale: Fare clic destro sulla barra delle schede in alto. Dovrebbe apparire un menu contestuale con varie opzioni. Una di queste sarà qualcosa tipo “Attiva schede verticali”. Cliccare. Le schede dovrebbero spostarsi dalla barra orizzontale a una sidebar laterale.

E voilà. Ora si ha Chrome con le schede verticali.

Quando arriverà nella versione stabile? Bella domanda. Google non ha annunciato una data, è nei flag di Chrome Beta, perciò è ancora in fase di test. Potrebbe arrivare nella versione stabile anche tra qualche mese.