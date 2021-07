Chrome: in arrivo uno strumento per gli screenshot

Non c'è solo la HTTPS-First Mode tra le funzionalità in arrivo per Chrome. Il gruppo di Mountain View è al lavoro per introdurre nel browser anche uno strumento dedicato alla cattura degli screenshot, così da non costringere gli utenti a ricorrere a tool esterni di terze parti.

Cattura ed editing degli screenshot in Google Chrome?

Una novità di cui si parla già da un paio di mesi, che si mostra ora grazie allo screenshot (lo screenshot per la feature degli screenshot, INCEPTION!) condiviso da un utente su Reddit e che riproponiamo di seguito. Il pulsante per attivarla sarà posizionato all'interno del menu Condividi accessibile mediante un apposito tasto sulla parte sinistra della Omnibox, la barra dell'indirizzo del browser.

Non è da escludere la possibilità che Google stia valutando l'inclusione in Chrome di opzioni per catturare una porzione specifica dello schermo anziché la sua intera superficie e comandi per l'editing dell'immagine acquisita.

In questo modo bigG integra nel proprio software di navigazione una caratteristica già offerta da qualche tempo dai suoi concorrenti: su tutti Microsoft Edge con Acquisisci schermata Web (Web Capture).