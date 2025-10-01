 Chrome: su Android gli utenti possono personalizzare il tema
Chrome per Android permetterà di scegliere una palette cromatica a piacere che può essere differente da quella applicata al sistema operativo.
App e Software Browser
Chrome per Android permetterà di scegliere una palette cromatica a piacere che può essere differente da quella applicata al sistema operativo.
Grok

Utilizzando Chrome su Android gli utenti non hanno possibilità di personalizzare il tema, in quanto viene applicato automaticamente quello scelto per il sistema operativo. Tra non molto, però, la situazione sarà diversa, con l’introduzione di nuove funzioni dedicate alla personalizzazione, attualmente in fase di test sul canale Chrome Canary.

Chrome: gli utenti Android possono scegliere una palette cromatica a piacere

Andando più nel dettaglio, gli utenti potranno scegliere una palette cromatica a piacere da applicare a Chrome, che può pertanto essere differente da quella applicata al resto del sistema operativo.

La funzionalità sarà fruibile tramite un pulsante “Personalizza” nell’angolo in alto a sinistra del browser che apre la sezione “Aspetto”. All’interno di questo menu di personalizzazione, compare un’opzione denominata “Colori Chrome”. Selezionando tale opzione, è possibile accedere a un menu secondario da cui impostare una palette di colori da applicare esclusivamente all’interfaccia di Chrome.

Trovandosi in una fase iniziale di test, il menu offre solo due opzioni cromatiche, ma probabilmente in futuro ne saranno aggiunte altre altre.

Da tenere presente che queste modifiche fanno parte di un più ampio restyling visivo di Chrome su Android, che segue la recente integrazione degli elementi Material 3 Expressive nella versione stabile del browser.

In merito alla possibilità di fruire della funzione che permette di personalizzate il tema di Chrome nella versione stabile del browser, al momento non vi sono informazioni precise, ma se le cose procedono per il giusto verso non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo, previo passaggio dal canale Beta, come da prassi.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 1 ott 2025

Martina Oliva
Pubblicato il
1 ott 2025
