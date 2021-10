Chrome 95, update per falle 0-day: aggiornare subito

In fase di distribuzione un nuovo aggiornamento per Chrome su computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux: il passaggio alla nuova versione 95.0.4638.69 porta con sé la correzione di alcuni problemi legati alla sicurezza, come si legge nel post dedicato sul blog ufficiale.

Il nuovo aggiornamento di Chrome vi mette al sicuro

L'elenco delle vulnerabilità risolte conta in totale sette elementi, tutti contrassegnati come High: CVE-2021-37997, CVE-2021-37998, CVE-2021-37999, CVE-2021-38000, CVE-2021-38001, CVE-2021-38002 e CVE-2021-38003. Per due di questi (CVE-2021-38000 e CVE-2021-38003) sono già stati individuati exploit in grado di mettere a repentaglio la privacy e i dati degli utenti.

Come sempre in questi casi, il consiglio è quello di aggiornare Chrome non appena possibile, così da garantire che le sessioni di navigazione e lavoro con il browser siano protette da eventuali attacchi o violazioni. Per forzare la procedura è sufficiente aprire il menu principale del software, selezionare la voce Guida e infine Informazioni su Google Chrome; viene così avviato il download dell'update e dato il via alla sua installazione, al termine non bisognerà far altro che riavviare il programma.