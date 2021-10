Google annuncia Android 12L per tablet e Chromebook

Google ha annunciato una versione del suo sistema operativo per dispositivi con schermi di grandi dimensioni (smartphone pieghevoli, tablet e Chromebook). Android 12L (L significa Large) verrà rilasciato come “feature drop” all'inizio del 2022, ovvero come funzionalità aggiuntiva per Android 12. Le principali differenze rispetto alla versione standard riguarderanno ovviamente l'interfaccia utente.

Android 12L: sistema operativo per grandi schermi

Google evidenzia che ci sono oltre 250 milioni di dispositivi Android con schermo di grande dimensione. Negli ultimi 12 mesi, il numero di tablet è aumentato del 20%, mentre quello degli smartphone pieghevoli del 265%. L'incremento dei Chromebook è stato invece del 92%. Per offrire una migliore esperienza d'uso su questi device è stato sviluppato Android 12L.

Le modifiche principali riguardano l'interfaccia del sistema operativo: notifiche, impostazioni rapide, lock screen, schermata home e alcune app di sistema verranno mostrate con un layout a due colonne.

In Android 12L è presente inoltre una nuova taskbar nella parte inferiore dello schermo che permette di avviare le app e sfruttare la modalità “split-screen” con il drag&drop (basta trascinare l'icona della seconda app accanto all'app già aperta). La taskbar può essere nascosta con una pressione prolungata.

Le app ottimizzate per schermi di grandi dimensioni verranno chiaramente evidenziate nel Google Play Store. La developer preview di Android 12L sarà disponibile per il tablet Lenovo Tab P12 Pro. Gli sviluppatori possono già scaricare l'emulatore sul sito ufficiale. Google rilascerà successivamente tre versioni beta (dicembre, gennaio e febbraio). La versione finale debutterà entro marzo 2022.