Chrome Web Store: nuove personalizzazioni per gli amministratori

Google ha da poco annunciato alcune nuove funzionalità e modifiche per i suoi utenti Workspace. Adesso, infatti, gli amministratori possono curare e personalizzare l’esperienza del Chrome Web Store per le loro organizzazioni e utenti con varie opzioni.

Chrome Web Store: nuove opzioni per personalizzare l’esperienza d’uso

Andando più in dettaglio, le nuove opzioni consentono agli amministratori di Workspace di decorare il Chrome Web Store della loro organizzazione aggiungendo branding e messaggi personalizzati come loghi aziendali, banner di benvenuto e banner di annuncio. Possono altresì curare specifiche estensioni del browser per gli utenti, comprese le estensioni consigliate e private.

Gli amministratori possono ottimizzare ulteriormente l’esperienza di navigazione con i controlli di categoria, le quali consentono loro di nascondere categorie di estensioni specifiche. Una nuova raccolta di estensioni mostra tutti gli elementi “consentiti dagli amministratori IT”.

L’aggiornamento rende più facile per gli utenti finali trovare estensioni rilevanti per il lavoro e approvate dall’amministratore invece di perdere tempo alla ricerca di estensioni che potrebbero essere bloccate. Inoltre, offre agli amministratori maggiore controllo, che spesso devono passare attraverso un processo manuale e dispendioso in termini di tempo per controllare quali estensioni di Chrome dovrebbero avere il via libera per la loro organizzazione.

A parte ciò, l’esperienza del Chrome Web Store è stata aggiornata al fine di offrire risultati di ricerca migliori. Gli utenti finali possono facilmente trovare tag per gli elementi che l’amministratore blocca e fruire di filtri avanzati.

Tutte queste nuove funzionalità sono disponibili per tutti i clienti Workspace con accesso alla console di amministrazione.