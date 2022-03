ASUS Chromebook ad un prezzo SHOCK: è il più basso di sempre

Un laptop che sia veloce, leggero, compatto e soprattutto molto economico? Non ti rimane che approfittare della nuova offerta su ASUS Chromebook C223 che puoi acquistare a soli 169€, con un risparmio di ben 100€ sul prezzo di listino.

Dotato di tutta la praticità di cui hai bisogno, ha un’interfaccia semplice ed intuitiva che ti permette di svolgere rapidamente le attività di tutti i giorni ovunque tu voglia. Spedito e venduto da Amazon, sarà a casa tua nel giro di 24 ore se sei abbonato a Prime.

ASUS Chromebook C223: veloce, leggero, ultracompatto

ASUS Chromebook C223 stupisce per il suo form factor davvero minimale: solo 1 KG di peso ed uno spessore di 17.3 mm per portarlo facilmente in giro e sempre con te. La velocità è garantita da un processore Intel Celeron N3350, a cui si affianca la scheda grafica incorporata Intel HD Graphics 500: il tutto per eseguire Chrome OS, il sistema operativo semplice e sicuro sviluppato da Google che include aggiornamenti automatici regolari e antivirus.

Il laptop è completo veramente di ogni cosa sul fronte della connettività con due porte USB type-C, slot microSD e compatibilità con WiFi 802.11ac dual-band. La telecamera HD 720p offre performance elevate e con il supporto a Google Play Store puoi scaricare tutte le applicazioni che ti servono per lo svago e la produttività.

Il display HD antiriflesso ha una diagonale da 11.6 pollici e offre colori di straordinaria bellezza, risaltati da una cornice extrasottile pensata allo scopo di ridurre al minimo ogni distrazione visiva. Nonostante le sue ridotte dimensioni, gli altoparlanti stereo installati nella scocca, insieme alle camere di risonanza extra-large, generano un suono ad alta fedeltà fino a 82dB, degno di laptop di dimensioni maggiori.

Al prezzo di soli 169€ capisci bene quindi che questo ASUS Chromebook C223 è un affare da non lasciarsi sfuggire per alcun motivo. Perfetto per la tua produttività, il tempo libero o di qualsiasi attività da svolgere in completa autonomia, sarà un eccellente compagno di viaggio.

