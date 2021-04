Oltre a CPU, GPU e DPU, NVIDIA ha annunciato una serie di partnership che consentiranno di espandere l’ecosistema ARM, uno degli obiettivi conseguenti all’acquisizione dell’azienda inglese. Una delle prossime novità potrebbe essere lo sviluppo di Chromebook con CPU MediaTek e GPU NVIDIA RTX.

Chromebook più potenti con GPU NVIDIA

I Chromebook sono diventati popolari tra gli studenti e in molti casi rappresentano la scelta migliore per la didattica a distanza. Sono tuttavia notebook di fascia bassa o media che non possono essere utilizzati per compiti più impegnativi. L’azienda californiana ha annunciato l’avvio di una collaborazione con MediaTek per progettare una nuova classe di laptop che supportano Chromium, Linux e SDK NVIDIA. L’obiettivo è combinare l’efficienza energetica dei processori ARM con la potenza delle GPU RTX, consentendo quindi l’esecuzione di software professionali e applicazioni IA.

Un’altra interessante partnership è stata avviata con Amazon. Le GPU RTX di NVIDIA verranno utilizzate per le istanze EC2 (Elastic Compute Cloud) in abbinamento ai processori AWS Graviton2 con architettura ARM. Le nuove istanze EC2 consentiranno di eseguire giochi Android sul cloud con una qualità maggiore, sfruttando tecnologie come DLSS e ray-tracing.

Diversi centri di calcolo, tra cui Oak Ridge National Laboratory, Los Alamos National Laboratory e Stony Brook University negli Stati Uniti riceveranno invece il nuovo NVIDIA ARM Developer Kit per sistemi HPC (High Performance Computing) che include una CPU Ampere Altra con 80 core Neoverse, due GPU A100 e due DPU BlueField-2.