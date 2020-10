Chromebook di HP: agile, veloce e in super offerta

Oggi vi proponiamo un prodotto perfetto tanto per lo studio quanto per il lavoro, un dispositivo essenziale, ma estremamente economico in grado di soddisfare le esigenze delle funzioni d’ufficio come la stesura di documenti, la navigazione internet o la visione di contenuti multimediali. Stiamo parlando di un Chromebook di HP che oggi Amazon propone ad un prezzo davvero interessante.

Portatili: Chromebook di HP a soli 249,99 euro su Amazon

Il Chromebook 11a di HP è un piccolo laptop con display HD da 11,6 pollici. Le cornici non sono delle più sottili, ed ospitano una videocamera con microfono e LED di attività. Lo spessore è tuttavia contenuto con i suoi 18mm così come il peso che si ferma ad 1,36 chilogrammi. Un dispositivo quindi estremamente compatto e maneggevole, ideale per chi necessita di avere il computer sempre con sé.

Essendo un dispositivo votato alla produttività, HP non ha lesinato sulle connettività. Sono presenti sia il Wi-Fi per connettersi ad internet senza fili sia il Bluetooth. Non mancano ben 2 porte USB Type-C oltre che 2 porte USB Type-A, che accompagnate da un lettore di schede di memoria, permettono di collegare qualsiasi dispositivo esterno senza la necessità di un HUB aggiuntivo.

Il Chromebook è equipaggiato con un Intel Celeron N3350 dual core, a cui si affiancano 4GB di memoria RAM e 32GB per l’archiviazione eMMC. Non si tratta quindi di un mostro di potenza ovviamente, ma a soli 249,99 euro su Amazon, può essere senza dubbio un alleato perfetto per le piccole attività quotidiane con una spesa irrisoria.