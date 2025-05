Chromebook gratis con Pixel 9a: non c'è tempo da perdere!

Si tratta di un’offerta a tempo e non fatichiamo a credere che possa andare sold out in fretta: Google Pixel 9a regala Acer Chromebook 314. Con l’acquisto del nuovo smartphone Android ricevi in omaggio il laptop ChromeOS.

Google Pixel 9a ti regala un Chromebook

Il telefono è appena stato lanciato dal gruppo di Mountain View con 7 anni di aggiornamenti garantiti. Integra il display Actua da 6,3 pollici con pannello pOLED da 120 Hz e risoluzione 2424×1080 pixel, il processore Tensor G4 realizzato internamente con coprocessore Titan M2 per la sicurezza, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, due fotocamere posteriori da 48 e 13 megapixel potenziate dall’AI (frontale da 13 megapixel), connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, NFC, GPS, lettore di impronte, riconoscimento facciale, design con certificazione IP68 e batteria da 5.100 mAh. Scegli la colorazione che preferisci tra Grigio creta, Nero ossidiana, Rosa peonia e Viola ametista, la spesa non cambia.

Il portatile in omaggio è adatto allo studio, alla navigazione, all’intrattenimento nel tempo libero e alla produttività di base. Ha uno schermo da 14 pollici, processore Intel con GPU integrata e 128 GB di memoria interna. Visita la pagina dedicata alla promozione per saperne di più.

Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo e acquista lo smartphone Pixel 9a di Google al prezzo di 549 euro, quello di listino. Come anticipato, riceverai anche il laptop Acer Chromebook 314 senza spese aggiuntive.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis prevista in un solo giorno. Andrà a ruba: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora prima del sold out.