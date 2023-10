Chromebook HP 14 pollici in OTTIMO SCONTO su Amazon (-37%)

Vuoi acquistare un nuovo notebook che ti offra efficienza, sicurezza e stile? Allora hai trovato ciò che fa per te.

Il Chromebook HP 14a-na0004sl è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente scontato, con uno sconto del 37% che ti consente di portarlo a casa per soli 219,99 euro, invece di 349,99 euro.

Chromebook HP in offerta Amazon: le caratteristiche

I Chromebook sono un tipo speciale di dispositivo che si distinguono dai notebook tradizionali. Con il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google, rimangono veloci, efficienti e sicuri.

Un grande vantaggio dei Chromebook è infatti la loro capacità di aggiornarsi automaticamente. Ciò significa che il tuo dispositivo riceverà costantemente ottimizzazioni software e nuove funzionalità di sicurezza, garantendo che rimanga prestante nel tempo.

HP 14a-na0004sl è alimentato da un processore Intel Celeron N4120, noto per il suo basso consumo energetico e la sua frequenza che può raggiungere i 2,6 GHz. Con 4 core a disposizione, questo Chromebook gestirà senza sforzo le tue attività quotidiane.

La memoria di 4 GB LPDDR4 garantisce un’esperienza fluida, mentre l’unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC offre un avvio istantaneo e ampio spazio per i tuoi file.

Il display da 14 pollici con risoluzione Full HD 1920 x 1080p ti offre immagini nitide e dettagliate. La tecnologia IPS garantisce ampi angoli di visione, mentre il pannello Micro-Edge offre un look moderno ed elegante. Con 250 nits di luminosità e 45% di copertura NTSC, i tuoi contenuti saranno sempre resi con accuratezza.

La tastiera di HP 14a-na0004sl è di formato Full Size, con una corsa dei tasti da 1,5 mm, garantendo una digitazione confortevole e una produttività elevata. Il design con tastiera nera opaca in contrasto con le linee argento naturale del case lo rende davvero attraente.

Con un’autonomia fino a 12 ore e 30 minuti, potrai lavorare in mobilità senza interruzioni. Inoltre, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge), puoi caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, il che è particolarmente utile quando sei in movimento.

HP 14a-na0004sl presenta un design sostenibile. Il chassis in argento minerale è elegante, ma ciò che lo rende davvero speciale è la tastiera in plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani. È un modo per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Con 2 porte USB Type-C, 1 porta USB 3.0, e Jack Audio Cuffie/Microfono, avrai tutte le connessioni di cui hai bisogno. Con un peso di 1,46 kg e uno spessore di 1,79 cm, è altamente portatile.

Questa offerta speciale con uno sconto del 37% sull’HP 14a-na0004sl è una grande opportunità. Assicurati di coglierla su Amazon prima che sia troppo tardi. Acquista oggi stesso il tuo nuovo Chromebook e scopri una nuova dimensione di efficienza e stile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.