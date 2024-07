Chromebook HP, velocissimo e con display antiriflesso: 200€ di sconto Amazon

Amazon propone in esclusiva uno sconto di 200 euro sul Chromebook HP 15a-na0001sl: dotato di processore Intel, 8GB di RAM e archiviazione eMMC da 128GB, può essere tuo oggi a soli 249,99 euro invece di 449,99, per un risparmio complessivo del 44%.

Chromebook HP in offerta: la scheda tecnica

Il primo dettaglio importante di un Chromebook è ovviamente la presenza del sistema operativo ChromeOS che, sviluppato da Google, permette al laptop di aggiornarsi automaticamente, garantendo ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza, in modo da essere sempre veloce e prestante.

La scheda tecnica include un processore Intel Celeron N4500 a basso consumo energetico, con 8GB di RAM DDR4 e un’unità di archiviazione da 128GB eMMC per avvii rapidi e multitasking fluido.

Il display da 15,6″ con risoluzione HD (1366x768p) e ampio angolo di visione a 178°, antiriflesso, è perfetto per essere utilizzato anche all’esterno, mentre la tastiera full size, con una corsa dei tasti di 1,5 mm, offre una digitazione confortevole, aumentando la tua produttività. Fantastica anche l’autonomia che può arrivare fino a 11 ore e 30 minuti, ricaricabile velocemente con la tecnologia HP Fast Charge.

Dal design elegante, per merito di uno chassis argento e un coperchio grigio, le opzioni di connettività includono 2 porte USB Type-C, 1 porta USB 3.0, un jack per cuffie/microfono e TNR. Infine, con un peso di soli 1,69 kg e uno spessore di 1,81 cm è leggero e facile da trasportare, perfetto se sei sempre in movimento. Acquistalo adesso a 200 euro in meno.