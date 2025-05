Chromebook Lenovo 14" FHD: sconto lampo esclusivo Amazon, tuo a soli 219 euro

Lenovo IdeaPad Slim 3 è un chromebook da 14 pollici con risoluzione Full HD e tutto quello che serve per avere un compagno di studio o di lavoro leggero, veloce e dalla lunga durata della batteria. Oggi è in offerta a tempo su Amazon in esclusiva a soli 219 euro invece di 299, con spedizione Prime che ti assicura la consegna veloce.

Il chromebook è alimentato da un processore ottimizzato MediaTek Kompanio 520, supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria eMMC. Potrai svolgere qualsiasi attività in maniera fluida ed efficace, come scrivere documenti, seguire lezioni, guardare Netflix, effettuare videochiamate e molto altro ancora. Tutto merito di ChromeOS, il sistema operativo che è al centro dell’esperienza di questo notebook e che è pensato per offrirti velocità, sicurezza e integrazione completa con le app di Google.

In meno di 10 secondi è già operativo e non hai bisogno neanche di antivirus o altre protezioni aggiuntive perché la piattaforma è dotato di sicurezza integrata e chip Titan C2 con cui protegge i tuoi dati senza che tu debba preoccuparti di nulla. Inoltre, ha Gemini integrato direttamente nella schermata Home, in modo che possa offrirti un aiuto per ogni cosa: dalla scrittura di un testo alla creazione di una presentazione, fino a trovare idee creative in tempo reale.

Avrai infine anche 100GB di spazio aggiuntivo nel cloud, per memorizzare il tuo lavoro e sincronizzarlo automaticamente con tutti i tuoi dispositivi che hanno accesso al tuo account Google. Lenovo IdeaPad Slim 3 è un chromebook dal rapporto qualità/prezzo eccezionale: acquistalo ora su Amazon a soli 219 euro invece di 299.