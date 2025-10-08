 Il Chromebook di Lenovo a 199 euro: un affare che durerà poco
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il Chromebook di Lenovo a 199 euro: un affare che durerà poco

La Festa delle Offerte Prime su Amazon propone Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook al prezzo stracciato di soli 199 euro, ma per poche ore.
Il Chromebook di Lenovo a 199 euro: un affare che durerà poco
Tecnologia Laptop
La Festa delle Offerte Prime su Amazon propone Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook al prezzo stracciato di soli 199 euro, ma per poche ore.

In queste ultime ore della Festa delle Offerte Prime ti segnaliamo lo sconto che porta Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo di soli 199 euro. Hai tempo fino a mezzanotte per approfittarne e mettere sulla tua scrivania il laptop con una spesa davvero contenuta. Le sue caratteristiche lo rendono adatto allo studio, alla navigazione online, all’intrattenimento multimediale e alla produttività di base.

Acquista il Chromebook a 199 euro

L’offerta su Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook

Naturalmente, il sistema operativo è ChromeOS, costantemente aggiornato e migliorato da Google, con accesso alla piattaforma Play Store per il download delle applicazioni Android. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, include un display Full HD da 14 pollici con pannello IPS, il processore MediaTek Kompanio 520 affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna eMMC per lo storage, i moduli per la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, la webcam con microfono, gli altoparlanti e le porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB-C 3.2 Gen 1 con uscita video, senza dimenticare lo slot microSD, il jack audio e la batteria con autonomia fino a 13,5 ore. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del portatile.

Il laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook

Lo sconto è automatico e porta Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook al prezzo di soli 199 euro. Se stai cercando un laptop economico, difficilmente troverai un affare migliore. Amazon si occupa di vendita e spedizione con la consegna gratis entro domani.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook Chromebook 14″ FHD (1920×1080), MediaTek Kompanio 520, 8GB RAM, 128GB eMMC, ChromeOS, WiFi 6 – Abyss Blue, Esclusiva Amazon

Acquista il Chromebook a 199 euro

Puoi partecipare alla Festa delle Offerte Prime (attenzione: l’evento terminerà a mezzanotte) semplicemente con un account Prime attivo. In questo modo, avrai accesso a migliaia di promozioni in tutte le categorie dell’e-commerce, dall’informatica ai prodotti dell’elettronica, dagli articoli per la smart home al fai da te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

HP Victus 15 (Ryzen, RTX): il laptop in offerta per l'evento Amazon

HP Victus 15 (Ryzen, RTX): il laptop in offerta per l'evento Amazon
Festa Prime: laptop HP con Windows 11 a soli 289 euro

Festa Prime: laptop HP con Windows 11 a soli 289 euro
Notebook ASUS con RTX 4050, Intel, 16+512GB: 250€ di sconto per la Festa Prime

Notebook ASUS con RTX 4050, Intel, 16+512GB: 250€ di sconto per la Festa Prime
Galaxy Book4 (i5, 16+512GB e W11) in offerta Prime Day: è al minimo storico

Galaxy Book4 (i5, 16+512GB e W11) in offerta Prime Day: è al minimo storico
HP Victus 15 (Ryzen, RTX): il laptop in offerta per l'evento Amazon

HP Victus 15 (Ryzen, RTX): il laptop in offerta per l'evento Amazon
Festa Prime: laptop HP con Windows 11 a soli 289 euro

Festa Prime: laptop HP con Windows 11 a soli 289 euro
Notebook ASUS con RTX 4050, Intel, 16+512GB: 250€ di sconto per la Festa Prime

Notebook ASUS con RTX 4050, Intel, 16+512GB: 250€ di sconto per la Festa Prime
Galaxy Book4 (i5, 16+512GB e W11) in offerta Prime Day: è al minimo storico

Galaxy Book4 (i5, 16+512GB e W11) in offerta Prime Day: è al minimo storico
Davide Tommasi
Pubblicato il
8 ott 2025
Link copiato negli appunti