Chromebook Lenovo a 229€ per la Festa di Primavera su Amazon

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook è in forte sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera. In questo momento puoi acquistare il portatile al prezzo stracciato di soli 229 euro. Il sistema operativo è ChromeOS, continuamente aggiornato da Google. Non manca la possibilità di scaricare le applicazioni Android direttamente da Play Store.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook in forte sconto

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche, per capire cosa lo rende un portatile adatto a molti. Integra un display Full HD da 14 pollici con pannello IPS e sotto la scocca nasconde il processore MediaTek Kompanio 520, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna eMMC per l’archiviazione dei dati. Non mancano poi la connettività Wi-Fi 6 e quella Bluetooth, la webcam con microfono, gli altoparlanti, le porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB-C 3.2 Gen 1 con uscita video, lo slot microSD e il jack audio. Infine, la batteria assicura un’autonomia fino a 13,5 ore con una sola ricarica. Scopri di più nella descrizione completa.

Per soli 229 euro, Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook è un vero e proprio affare. La colorazione è Abyss Blue, quella visibile nell’immagine qui sotto. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini subito.

La Festa delle Offerte di Primavera andrà avanti fino alla prossima settimana, si concluderà lunedì 31 marzo. Fai un salto sull’e-commerce e trova le migliori occasioni per risparmiare sui prodotti di tutte le categorie: dall’informatica all’elettronica, dai videogiochi al fai-da-te, senza dimenticare gli articoli per la casa. L’evento è aperto a tutti: non servono abbonamenti.