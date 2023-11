Chromebook Lenovo a 199 euro: è il Black Friday Amazon (-43%)

Con la settimana delle offerte Black Friday di Amazon puoi avere l’opportunità di acquistare un nuovo PC portatile per la tua attività o lo studio. Il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 è in offerta infatti a soli 199 euro contro i 349 di listino. Un’occasione unica da non farti scappare.

Lenovo IdeaPad 3: il Chromebook per lavoro e università

Il tuo schermo, i tuoi dettagli: immergiti in un’esperienza visiva straordinaria con il display da 15.6″ Full HD del Lenovo IdeaPad 3. Con una risoluzione di 1920×1080 e un pannello IPS da 220 nits, ogni immagine appare dettagliata e nitida da ogni angolazione.

Al cuore di questo Chromebook troverai il potente processore Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB L3). Le sue prestazioni eccezionali su un notebook sottile e leggero ti consentiranno di gestire senza sforzo le tue attività quotidiane, dal lavoro al tempo libero.

La RAM da 4GB Soldered LPDDR4x-2933 garantisce fluidità durante lunghe sessioni di lavoro, consentendoti di passare da un’attività all’altra senza intoppi. Avrai la potenza necessaria per affrontare qualsiasi sfida quotidiana.

Inoltre, acquistando questo Chromebook, riceverai in regalo un anno di Google One. Registrandoti su Google One, otterrai 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza alcun costo aggiuntivo per un anno intero.

Il Lenovo IdeaPad 3 è infine dotato del rivoluzionario Kensington Nano Security Slot, una soluzione innovativa per la sicurezza fisica dei dispositivi ultrasottili. Con il 70% in meno di dimensioni rispetto a uno slot tradizionale, puoi stare tranquillo sulla sicurezza del tuo Chromebook.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta durante il Black Friday su Amazon. Rendi la tua esperienza informatica più efficiente e conveniente con il Chromebook Lenovo IdeaPad 3. Acquista oggi e goditi un mondo di potenzialità a soli 199 euro.

