Chromebook: nuovi chip AMD Ryzen e Athlon per alte prestazioni

Nel corso delle ultime ore, AMD ha annunciato a sorpresa una nuova serie di nuovi processori pensati specificamente per i Chromebook che giungeranno sul mercato in futuro, capaci di offrire, considerando le caratteristiche, maggiori prestazioni, affidabilità ed efficienza.

Chromebook: nuovi processori AMD per elevate prestazioni

Trattasi, per la precisione, dei nuovi Ryzen 7020 C-Series e Athlon 7020 C-Series, concepiti per questo specifico segmento di dispositivi, con grafica integrata e con una lineup ben bilanciata ed eterogenea. Eccoli in dettaglio.

Athlon Silver 7120C – 2 Core : 2 Thread fino a 3.5 GHz – Radeon 610M

: 2 Thread fino a 3.5 GHz – Radeon 610M Athlon Gold 7220C – 2 Core : 4 Thread fino a 3.7 GHz – Radeon 610M

: 4 Thread fino a 3.7 GHz – Radeon 610M Ryzen 3 7320C – 4 Core : 8 Thread fino a 4.1 GHz – Radeon 610M

: 8 Thread fino a 4.1 GHz – Radeon 610M Ryzen 5 7520C – 4 Core: 8 Thread fino a 4.3 GHz – Radeon 610M

Si tratta di processori basati sull’architettura Zen2, costruiti su nodo a 6 nanometri e capaci di garantire prestazioni maggiori del 60% rispetto al corrispettivo di Serie 300, sempre con il 60% in più di efficienza energetica.

AMD afferma che il suo nuovo Ryzen 3 per Chromebook può raggiungere 17 ore di durata della batteria e offre prestazioni 1,6 volte migliori rispetto alla generazione precedente. La nuova generazione Athlon Silver offre invece prestazioni 1,8 volte migliori e fino a 19,5 ore di durata della batteria.

I nuovi chip supportano altresì gli standard Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 e possono alimentare fino a tre display 4K. Inoltre, sono compatibili con RAM LPDDR5.

Sempre in occasione della presentazione dei nuovi processori, AMD ha provveduto ad anticipare che tra i suoi partner ci saranno Dell e Asus, che hanno già in serbo qualche sorpresa, tra cui il nuovo Dell Latitude 3445 Chromebook e l’Asus Chromebook CM34 Flip, entrambi in arrivo nel corso di questo trimestre.

