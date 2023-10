Chromecast con Google TV HD disponibile quasi al MINIMO STORICO su Amazon

Vuoi trasformare il tuo vecchio TV senza funzionalità smart in un televisore completo, con cui guardare anche i migliori contenuti in streaming al mondo? Il Chromecast con Google TV in offerta su Amazon è il dispositivo che fa proprio al caso tuo. Ora che si trova disponibile quasi al prezzo più basso di sempre, poi, si fa ancora più intrigante del solito! Ma a cosa può servirti esattamente?

Scopri cosa fa il Chromecast con Google TV in offerta

Il Chromecast con Google TV (HD) ti cambierà l’esperienza televisiva se hai ancora un vecchio TV e hai preso un decoder DVB-T2 esterno per prepararti allo switch-off del digitale terrestre. Collegandolo tramite la porta HDMI potrai accedere al sistema operativo della Grande G con applicazioni pre-installate come Netflix, Amazon Prime Video e DAZN per non perderti film, serie TV ed eventi sportivi. Naturalmente non manca YouTube per i migliori video dei content creator che preferisci, e il Google Play Store per scaricare app aggiuntive.

Se poi non hai idea di cosa guardare, dalla schermata iniziale potrai ottenere numerosi suggerimenti personalizzati a seconda delle tue abitudini di visione e acquisto. In più, potrai trasmettere il feed video del tuo PC in streaming al televisore. Versatile e potente, il Chromecast è un dispositivo indispensabile per vecchi TV: eviti una spesa più elevata e ti aggiorni ai tempi attuali!

Quanto ti costa? 29,99 euro al posto di 31,99 euro. Si tratta di un taglio di prezzo minimo, ma grazie a Keepa notiamo che il prezzo più basso di sempre è di 27,85 euro. Insomma, il cartellino attuale è proprio nel mezzo! La consegna è poi gratuita e viene effettuata in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.