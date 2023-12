Chromecast con Google TV, scopri come 29€ trasformano il televisore

Trasformare un vecchio televisore e renderlo di ultima generazione non è mai stato così semplice. Grazie al Chromecast con Google TV è un attimo. Dopotutto i televisori più moderni lo hanno integrato quindi perché farne a meno? Comodo, semplice e soprattutto indispensabile.

Questo prodotto è super scontato su Amazon.

Chromecast con Google TV trasforma il tuo vecchio televisore

Se il vecchio televisore che hai non riceve più aggiornamenti, non ha applicazioni che usi normalmente o non ha proprio l’accesso a internet non è un problema. Con Chromecast e Google TV hai tutto a portata di mano, ti bastano una connessione WIFI e una porta HDMI a disposizione.

Lo colleghi con una sola mossa al tu prodotto ed ecco che entra subito in funzione. Ti si apre davanti un hub con tutte le applicazioni e puoi scaricarne anche a piacere. Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, NOW, DAZN e così via senza alcun limite.

Pensa che il telecomando ti mette a portata di mano anche l’assistente vocale così da avere proprio tutto a disposizione. Un semplice comando vocale e trovi quello di cui hai bisogno.

Insomma, è un sistema innovativo che ti consente di avere ciò che ti occorre sul televisore senza dover spendere centinaia di euro per un modello nuovo.

Collegati al volo su Amazon dove approfitti dello sconto e porti a casa il tuo Chromecast con Google TV a soli 29,99€ ora in promozione.

