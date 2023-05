Chromecast con Google TV: rendi tutto smart con soli 29,99€

Per un intrattenimento full optional non cambiare televisore! Rendilo smart grazie a Chromecast con Google TV a soli 29,99 euro, invece di 39,99 euro. Questa incredibile offerta la trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online. Dotato di telecomando con ricerca vocale, questo dispositivo è un must della tecnologia. Approfittane subito fintanto che la disponibilità è ancora immediata.

Grazie alla consegna gratuita, garantita per tutti i clienti Prime, ti arriva direttamente a casa senza costi aggiuntivi in pochissimi giorni. Collegalo a qualsiasi televisione o schermo dotato di presa HDMI. Per prima cosa questo dispositivo è utilissimo per avere tutte le tue piattaforme streaming preferite in un unico posto, anche in portabilità. Prime Video, Disney+, DAZN, Netflix, YouTube e tantissime altre le installi facilmente per una rapida consultazione.

Chromecast con Google TV: non solo intrattenimento

Tuttavia, il Chromecast con Google TV HD, non è solo intrattenimento. Infatti, attivandolo in collegamento con il WiFi di casa puoi anche gestire tutti i dispositivi compatibili a Google Home. In questo modo accendi o spegni le luci direttamente con i comandi vocali, ascolti le ultime notizie, riproduci i tuoi brani musicali preferiti, consulti il meteo e così via.

Aggiungilo ora al carrello con soli 29,99 euro, anziché 39,99 euro. Puoi risparmiare 10 euro su questo acquisto se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.