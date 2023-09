ChromeOS 117 con un restyling Material You

Google è riuscita nell’intento di rendere i computer della linea Chromebook un’alternativa valida ai notebook più tradizionali per lo studio, il lavoro, la navigazione e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Ora, in modo coerente con gli impegni assunti nei confronti dell’utenza, procede con regolarità al rilascio di aggiornamenti destinati al sistema operativo su cui poggiano: questa settimana è stato distribuito ChromeOS 117, per tutti, dopo la conclusione della fase di test andata in scena nei mesi scorsi.

Material You tra le novità di ChromeOS 117

È in fase di rollout. Può essere definito come un major update per la piattaforma. Porta infatti con sé una serie di novità degne di nota, a partire dal restyling dell’interfaccia che risponde alle linee guida del linguaggio di design Material You, lo stesso che abbiamo già avuto modo di mettere alla prova sui dispositivi Android, in particolare quelli più recenti della linea Pixel.

Lo screenshot qui sopra è tratto da Shane Craig su YouTube. Il sistema operativo è in grado di modificare la palette dei colori in base allo sfondo scelto per il desktop. L’elenco completo delle novità introdotte è consultabile sulle pagine del supporto ufficiale: tra le altre ci sono anche il supporto alla ricarica adattiva della batteria, l’integrazione della ricerca GIF nel selettore emoji, la registrazione video in modalità time-lapse e la comparsa della voce relativa al comando “Incolla dagli appunti” nel menu contestuale che si apre con un click sul tasto destro.

A proposito di ChromeOS e update, nelle scorse settimane Google ha annunciato che tutti i Chromebook potranno contare su dieci anni di aggiornamenti automatici, così da garantite ai loro possessori un ciclo vitale esteso e nessun compromesso sul fronte della sicurezza.

