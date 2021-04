Chi sta cercando un Mini PC ed è atterrato su questa pagina ha l’opportunità di allungare le mano su Chuwi CoreBox Pro a un ottimo prezzo: 100 euro in meno con un doppio sconto grazie all’offerta lampo su Amazon. Si tratta di un dispositivo adatto sia alla produttività sia alla didattica a distanza e all’intrattenomento.

Chuwi CoreBox Pro: Mini PC in offerta lampo su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i3-1005G1, GPU Intel UHD Graphics, 12 GB di RAM DDR4, SSD NVMe da 256 GB, WiFi 6 (Intel AX200), Bluetooth 5.1, due slot Ethernet, quattro porte USB 3.0, una Type-C con supporto Thunderbolt 3, due jack audio da 3,5 mm, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a più monitor con risoluzione 4K. A racchiudere il comparto hardware un case con dimensioni pari a 17,3×15,8×7,3 cm. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. È quanto propone Chuwi CoreBox Pro, oggi al prezzo di 299,25 euro invece di 399,00 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo, disponibile per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione, gli interessati non perdano tempo.