HUB USB-C 9 in 1 con RJ45 e HDMI 4K in offerta

Torna in offerta uno degli HUB USB-C più apprezzati degli ultimi mesi, grazie ad un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Stiamo parlando del VAVA HUB USB-C 9 in 1, un accessorio indispensabile per chi desidera ottimizzare la produttività su MacBook e ultrabook.

HUB USB Type-C VAVA 9 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è quello a cui ormai la maggior parte di questi prodotti ci hanno abituato, con una scocca monoblocco in alluminio. Questa, insieme ad un formato piuttosto compatto, garantisce un’ottima portabilità grazie al peso ridotto ed una buona resistenza. Tra le feature principali troviamo l’immancabile porta USB Type-C con supporto al Power Delivery. Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB, in modo da lasciare una singola porta impegnata sul computer.

Non mancano naturalmente le porte USB Type-A, in questo caso 3 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Non avremo quindi problemi a spostare velocemente i file da supporti esterni, mantenendo una porta libera per eventuali periferiche. Presente anche un’uscita HDMI che permette di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K. Ritroviamo poi una porta RJ45 Gigabit LAN che permette di collegare il computer alla rete cablata per ottenere le massime prestazioni di connessione. Chiude un pratico lettore di schede in grado di leggere o scrivere due memory card contemporaneamente, insieme ad un jack combinato da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono. Insomma uno strumento estremamente versatile e comodo per chi utilizza un computer portatile quotidianamente.

Grazie ad uno sconto del 27%, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 36,54 euro con uno sconto di 13,45 euro sul prezzo di listino.