Chuwi GemiBook 13: l'ultrabook Intel scontato solo per poche ore

Se stai cercando un buon portatile, economico e facile da trasportare, abbiamo un’offerta davvero interessante da suggerirti. Stiamo parlando del Chuwi GemiBook 13, un laptop estremamente compatto e leggero dalle buone prestazioni, oggi fortemente scontato. Si tratta però di un’offerta lampo disponibile solo per poche ore, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità nel momento in cui leggerai l’articolo.

PC portatile Chuwi GemiBook 13: caratteristiche tecniche

Sul piano del rapporto qualità/prezzo il GemiBook è davvero impressionante. Monta un display da 13 pollici con risoluzione 2K (2160×1440) con un rapporto di 3:2 per un’area di visualizzazione maggiore rispetto ai tradizionali 16:9. Si tratta, inoltre, di un pannello IPS dall’ottima fedeltà cromatica che dispone di una cerniera ruotabile di 180 gradi. Ottima la tastiera retroilluminata che include un set di adesivi che consentono di convertire il layout completamente in italiano. A spingere il computer ci pensa un processore Intel Celeron J4115 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Il processore è già incluso nell'elenco di compatibilità con Windows 11, che potrà essere installato gratuitamente non appena disponibile. A supportarlo ci sono ben 12GB di memoria RAM e un SSD da 256GB. Naturalmente non manca la possibilità di espandere l’archiviazione di massa sostituendo l’SSD M.2 2280 preinstallato con uno più capiente, attraverso lo sportellino dedicato. Ottima anche la GPU integrata Intel UHD Graphics in grado di gestire senza problemi anche un segnale 4K.

Il corpo del computer è realizzato completamente in lega di alluminio che gli concede un peso di soli 1,3 chili per uno spessore di soli 18mm. La connettività prevede una porta USB Type-C, una USB 3.0, un lettore di schede e l’immancabile jack combinato per cuffie e microfono. Ciò che risulta interessante, è proprio la porta USB Type-C che utilizza il ventaglio di funzionalità completo per questo tipo di protocollo. Non manca, infatti, il supporto al Power Delivery, che consente di ricaricare il computer collegando l’alimentatore direttamente ad un eventuale HUB USB-C. Questo consente, inoltre, di espandere sensibilmente la connettività del computer mantenendo impegnata una singola porta per dati e ricarica. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth.

Grazie ad uno sconto di quasi 60 euro sul prezzo di listino, il computer può essere acquistato su Amazon a soli 330,65 euro.