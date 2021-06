Chuwi GemiBook: ottimo laptop, ottimo doppio sconto

Un laptop davvero ottimo per il lavoro, lo studio, la navigazione e l'intrattenimento, proposto oggi in doppio sconto su Amazon grazie all'offerta lampo di oggi: Chuwi GemiBook è senza alcun dubbio tra le migliori occasioni di questo momento sullo store, in attesa di quelle del Prime Day.

CPU Intel e 12 GB di RAM: il laptop di Chuwi in offerta lampo

Nel suo design curato ed elegante racchiude specifiche tecniche di tutto rispetto: display da 13 pollici con risoluzione 2160×1440 pixel, processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 12 GB di RAM DDR4, SSD d 256 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. La batteria da 38 Wh garantisce un'autonomia adeguata. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Tutto questo, ora, al prezzo di soli 311,20 euro invece di 379,00 euro come da listino, approfittando del doppio sconto (è necessario fare click sulla casella del coupon). Gli interessati non perdano tempo: l'offerta lampo di Amazon su Chuwi GemiBook rimarrà valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.