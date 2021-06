USB switch, folle comodità a un insolito prezzo

Forse non tutti sanno che esistono dispositivi di USB Switch in grado di evitare un continuo attacca e stacca di cavi per permettere la piena condivisione di periferiche su varie postazioni. Si immagini ad esempio di voler condividere scanner, tastiere, mouse, unità flash, SSD o altro ancora tra due computer: uno switch di questo tipo risolve ogni problema attraverso una scatoletta ordinata che funziona alla semplice pressione di un pulsante. Una grande comodità, insomma, che non sempre viene sfruttata poiché switch di questo tipo risolvono situazioni specifiche di lavoro su più postazioni e non sempre sono noti per quanto meriterebbero.

USB Switch, comodità e sconto

Oggi Rybozen porta questo strumento ad un prezzo pressoché ridicolo all'interno di una improvvisa (e breve) vetrina di sconto: -42% immediato, -5% ulteriore grazie all'uso del coupon e prezzo che crolla così da 23,99 euro iniziali a 13,29 euro. Prezzo quasi dimezzato, comodità moltiplicata.

“Questo switch di condivisione USB a 4 porte consente di scambiare un pulsante tra 2 computer per condividere 4 periferiche USB 3.0 senza dover scambiare continuamente i cavi o configurare complicati software di condivisione di rete“: tutto ciò in logica plug&play, senza alcun driver necessario e con tutta la semplicità di poter passare ad esempio da laptop a postazione desktop condividendo una stampante con un semplice click.

Troppo comodo e troppo scontato per pensarci troppo su: il prezzo tagliato durerà per tutta la giornata di oggi, dopodiché non resterà che tornare al solito attacca e stacca di cavi, periferiche e adattatori.