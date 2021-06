Anche Blink in sconto: qui il Prime Day è già iniziato

Il concetto ormai è chiaro: se il Prime Day 2021 sarà ufficialmente il 21-22 giugno, in realtà è già iniziato su molti prodotti, in particolare di produzione Amazon. L'ennesima conferma giunge dal Blink Mini, videocamera di sorveglianza per interni il cui prezzo crolla del 38% da oggi al termine della due giorni di Prime Day.

Il prezzo passa da 39,99 euro a 24,99 euro (-38%) per l'acquisto singolo e da 74,99 euro a 49,98 euro (-33%) in caso di acquisto doppio. Per chi non sta cercando propriamente un sistema di videosorveglianza, quanto più una soluzione a basso costo per il semplice monitoraggio da remoto di ciò che accade nel proprio ambiente domestico, Blink Mini rappresenta la soluzione ideale.

Blink Mini, un occhio in ogni stanza

Tramite alcuni add-on sarà in seguito possibile evolvere il sistema per registrare immagini 24 ore su 24, ma la soluzione nativa è immaginata per coprire quante più stanze con la minor spesa possibile ed una qualità tale da poter ben identificare ciò che accade in ogni momento. Ottimo, ad esempio, quando suona un antifurto e da remoto si vuol avere immediata visione generale di ciò che accade prima ancora di spegnere la sirena di allarme.

Un semplice cavo di alimentazione per averla sempre attiva, una connessione Wifi per averla sempre connessa e la sicurezza di una ripresa a 1080p per avere massima qualità dell'immagine. Consente di osservare l'ambiente domestico o d'ufficio da remoto, può essere controllata vocalmente tramite le funzioni di Alexa (proiettando ad esempio le immagini su un Amazon Echo Show) ed ha dimensioni estremamente ridotte per poter essere posizionata ovunque. Di notte si attiva in automatico la funzione infrarossi per garantire sempre piena e chiara visibilità.

Il Prime Day delle Blink Mini è già cominciato. Qui.