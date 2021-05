Chuwi HeroBox: Mini PC con CPU Intel in offerta lampo su Amazon

Adatto a gestire le operazioni base della produttività così come la didattica online, la navigazione e l’intrattenimento multimediale, Chuwi HeroBox è un Mini PC compatto e versatile. A renderlo ancora più interessante è la possibilità di acquistarlo in queste ore grazie all’offerta lampo su Amazon con il 15% di sconto sul prezzo di listino.

Mini PC in sconto: Chuwi HeroBox con CPU Intel

Queste le più importanti specifiche tecniche: processore Intel Celeron N4100, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, 180 GB di memoria interna, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, jack audio, lettore per schede microSD, Ethernet, WiFi e Bluetooth. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Servono altre informazioni? Sono tutte nella scheda del prodotto.

Tutto questo in dimensioni pari a 18,8×13,8×3,7 centimetri e acquistabile oggi al prezzo di soli 169,15 euro invece di 199,00 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon, come sempre il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo poiché rimarrà attiva solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.