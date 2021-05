Chuwi Hi10 X: tablet e laptop W10, prezzaccio su Amazon

Tablet e laptop insieme: il meglio dei due form factor, in un unico dispositivo. È quanto offre Chuwi Hi10 X, un prodotto 2-in-1 con sistema operativo Windows 10 proposto oggi con un doppio sconto grazie all'offerta lampo di Amazon. Un vero affare considerato il prezzo fortemente ridotto: al -18% applicato automaticamente dallo store si toglie un ulteriore 5% con un semplice click sul coupon da attivare nella scheda.

Chuwi Hi10 X: device 2-in-1, doppio sconto su Amazon

Queste le più importanti specifiche tecniche integrate: display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, processore quad core Intel Gemini Lake N4120, 6 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 128 GB), due porte USB-C, una USB Type-A, jack audio da 3,5 mm, WiFi, Bluetooth e batteria da 24,05 Wh. Inclusi nel prezzo tastiera e pennino. Caratteristiche che lo rendono adatto anche a gestire le operazioni base della produttività. Chi è alla ricerca di altre informazioni trova tutto nella scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare Chuwi Hi10 X al prezzo di soli 213,13 euro invece di 299,00 euro come da listino. Trattandosi di un'offerta lampo proposta su Amazon, il consiglio per gli interessati è come sempre quello di non perdere tempo.