Laptop touchscreen: l'offerta che stavi aspettando

Ideale per la produttività (editing documenti, posta elettronica, comunicazione), lo studio (didattica a distanza) e l’intrattenimento multimediale (streaming, gaming), CHUWI LarkBook X è il laptop con display touchscreen consigliato a chi cerca un computer portatile Windows completo e versatile, senza dover spendere troppo. Oggi merita di essere segnalato su queste pagine in quanto proposto su Amazon con un coupon sconto da 80 euro che lo rende ancora più economico rispetto al listino standard.

CHUWI LarkBook X: a questo prezzo è un affare

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue specifiche tecniche più importanti: display da 14 pollici sensibile al tocco con pannello IPS e risoluzione molto elevata (2240×1400 pixel), processore Intel Celeron N5100 affiancato da GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM LPDDR4 e unità SSD a 256 GB per l’archiviazione dei dati, tastiera retroilluminata, ampio touchpad, moduli WiFi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono integrato, altoparlanti, porte USB Type-A e Type-C, jack audio da 3,5 mm, slot microSD e batteria da 38 Wh con ricarica rapida che assicura un’autonomia elevata con una sola ricarica. Tutti gli altri dettagli in merito a caratteristiche e funzionalità possono essere consultati nella descrizione completa.

A racchiudere il comparto hardware un design sottile ed elegante. Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati. Lo stesso vale per le patch di sicurezza che correggono bug e vulnerabilità, così da poter contare su un laptop sempre protetto da ogni tipo di minaccia informatica.

In questo momento hai la possibilità di acquistare CHUWI LarkBook X al prezzo finale di soli 429 euro invece di 509 euro come da listino. Il laptop è disponibile immediatamente, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno curata dalla logistica Amazon: se lo compri ora, domani sarà sulla tua scrivania.

