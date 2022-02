Chuwi LarkBox Pro: al minimo storico il micro PC Windows quad-core

E se ti dicessi che esiste un computer Windows capace di stare letteralmente nel palmo di una mano? È il caso del Chuwi LarkBox Pro, un Mini PC decisamente piccolo capace di offrire capacità di livello professionale con un rapporto qualità/prezzo semplicemente eccezionale, a soli 180 euro su Amazon.

Mini PC Chuwi LarkBox Pro: caratteristiche tecniche

Il PC offre uno chassis cubico estremamente piccolo, pensato soprattutto per semplificarne il trasporto. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz, affiancato da 6GB di memoria RAM e 128GB di ROM per l’archiviazione. Naturalmente le possibilità di espansione sono piuttosto limitate, ma non manca un pratico slot per microSD fino a 128GB che consente di espandere la memoria per il salvataggio dati. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma dalle ottime prestazioni per l’utilizzo quotidiano. Una soluzione ideale per la gestione dei documenti, la navigazione o l’intrattenimento. Perfetto, grazie anche alla portabilità, come media center per accedere ai contenuti in streaming di Netflix, Prime Video o Disney+.

Dal punto di vista della connettività, infatti, a dispetto delle dimensioni è piuttosto estesa. Sono presenti due porte USB 3.0 ad alta velocità ideali per il trasferimento dati. Queste consentono di effettuare rapidamente backup o collegare periferiche esterne come pendrive, hard disk o SSD. Le uscite audio/video si limitano ad una singola porta HDMI, capace però di gestire un monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Immancabili le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. Quest’ultima consente di collegare ulteriori periferiche come mouse, tastiera e cuffie. Una soluzione perfetta non solo per i professionisti per il lavoro d’ufficio, ma anche per gli studenti che necessitano di avere sempre con sé tutti i loro documenti e progetti.

Grazie ad un coupon di 40 euro, il Chuwi LarkBox Pro può essere acquistato su Amazon a soli 179 euro.