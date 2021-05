Chuwi LarkBox Pro: il Mini PC a 132 euro, così è un regalo

Cosa pesa 127 grammi e occupa solo 61x61x43 millimetri? Un Mini PC, più precisamente il modello Chuwi LarkBox Pro che fa delle dimensioni compatte unite alla versatilità i suoi punti di forza. Ha tutto ciò che serve per gestire le operazioni base della produttività, la navigazione e l'intrattenimento multimediale. A renderlo ancora migliore è il doppio sconto grazie all'offerta lampo su Amazon.

Mini PC in offerta: Chuwi LarkBox Pro a prezzo stracciato

Diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 6 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna per lo storage (con possibilità di espansione fino a 1 TB), WiFi dual band, Bluetooth 5.1, due porte USB 3.0 Type-A, una USB-C, uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm e slot microSD. L'utente può scegliere se affidarsi al sistema operativo Windows 10 oppure optare per una distribuzione Linux. Per ulteriori dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare Chuwi LarkBox Pro a soli 132,68 euro invece di 189,00 euro come da listino. Trattandosi di un'offerta lampo proposta da Amazon, il prezzo del Mini PC rimarrà questo solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.